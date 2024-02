Huijsen resta alla Roma per un altro anno? C’è l’offerta per convincere la Juve, ma… Cosa filtra sul difensore

Huijsen in poche partite (e 2 gol) ha convinto tutto l’ambiente della Roma sulle sue qualità. Per Calciomercato.com i giallorossi vorrebbero tenere il difensore un altro anno presentando alla Juve un’offerta per il prestito a cifre diverse rispetto a quelle spese nel mercato di gennaio.

I bianconeri, però, hanno formalizzato da poco il rinnovo di Huijsen fino al 2028 con un ingaggio a salire e lo considerano uno dei talenti del futuro. Per una cessione a titolo definitivo la richiesta è di almeno 30 milioni.

