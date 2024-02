Perugia Juventus Next Gen, umbri in silenzio stampa: Formisano non parlerà in conferenza. La scelta verso il match

Il Perugia ha scelto la via del silenzio stampa per preparare al meglio la partita di domenica contro la Juventus Next Gen allo stadio Renato Curi.

Come riferito dal Corriere dell’Umbria, infatti, l’allenatore Alessandro Formisano non presenterà il match nella consueta conferenza stampa della vigilia. Una decisione, quella presa dagli umbri, volta a mantenere alta la concentrazione solo ed esclusivamente sul campo.

