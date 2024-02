Juve in campo alle 12:30 col Frosinone: i precedenti fanno ben sperare. Solo una volta ha giocato in questo orario in stagione

L’unica partita giocata dalla Juve alle ore 12:30 in questa stagione è stata proprio la gara di andata contro il Frosinone, vinta 1-2 lo scorso 23 dicembre.

Più in generale, i bianconeri hanno vinto tutte le ultime cinque partite giocate in questo determinato orario in Serie A, segnando una media di oltre due gol a partita (2.2). I precedenti, quindi, fanno ben sperare Allegri…

