Gama non giocherà il Mondiale: il motivo della scelta di Bertolini di escludere la capitana della Juventus Women

Gama non giocherà il Mondiale di calcio femminile in programma il mese prossimo in Australia e Nuova Zelanda. La caiptana della Juventus Women, infatti, non è stata inserita nella lista delle 32 pre convocate dell’Italia Femminile per la seconda parte del ritiro di Brunico.

Il difensore non ha infortuni o problemi fisici, quindi la scelta del Ct Bertolini sembra dettata solo da motivi tecnici.

