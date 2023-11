Sara Gama, difensore e capitano della Juventus Women, ha così parlato della situazione del club bianconero e non solo

Sara Gama, difensore e capitano della Juventus Women, ha così parlato in esclusiva a Tuttosport.

PROGRESSO NEL CALCIO FEMMINILE – «Un po’ sono stata fortunata a trovare figure che hanno creduto in me, un po’ ho fatto di tutto io per guadagnarmi questa fortuna. Ci sono tanti momenti importanti: se guardo alla mia carriera penso alle vittorie col Brescia, con la Juventus, ma anche le mie esperienze all’estero, il Mondiale con l’Italia e pure gli infortuni, per esempio. Ovviamente anche l’interesse per la politica sportiva mi ha cambiata: sono entrata nel consiglio federale nel 2017, sono stata in prima linea nel passaggio al professionismo. Gli incontri con le persone hanno fatto la differenza nella mia vita».

PROSSIMI PASSI – «Il primo è l’aumento del numero delle tesserate, siamo ancora lontani da tanti paesi. Ma dobbiamo concentrarci anche sulla qualità, come ha fatto la Spagna, oggi al vertice: con 80 mila tesserate, quindi molte meno rispetto a Paesi come Inghilterra, Germania e Olanda, sono riuscite a fare cose straordinarie. In generale, però, deve crescere il movimento dilettantistico: non possono giocare tutte alla Juventus o al Milan, così come non si può mandare una bambina a giocare a un’ora di distanza da casa. E poi c’è un tema concreto di cultura sportiva: penso a tante squadre che non hanno spogliatoio sufficienti, per cui le ragazze non sono una priorità».

GAP TRA ROMA E JUVE – «Il primo scontro diretto l’hanno vinto loro, ma i valori sono molto vicini. Per la prima volta dobbiamo inseguire, ma lavoriamo sempre per vincere. Non abbiamo ancora espresso tutto il nostro potenziale».

JUVE-INTER – «Sarà uno scontro diretto importante, ma i campionati si vincono sul lungo periodo. L’anno scorso abbiamo commesso tanti passi falsi in altre partite, per cui sono contenta che contro il Como siamo riuscite subito a far bene dopo la sconfitta con la Roma».

