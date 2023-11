Juve Inter, la situazione dall’infermeria bianconera: dubbi, rientri e assenze per il derby d’Italia. E a centrocampo…

Quando il campionato si ferma per la pausa delle Nazionali, inevitabilmente i club guardano con un occhio di riguardo maggiore i propri calciatori. E’ il caso sicuramente della Juve, che dopo la sosta ospiterà l’Inter in casa sua per un derby d’Italia che si preannuncia ancor più combattuto, vista la situazione in classifica delle due squadre. Ma chi saranno gli assenti? Chi recupererà? Andiamo ad analizzare la situazione in casa bianconera a una decina di giorni dalla sfida contro gli uomini di Inzaghi.

GLI ASSENTI E I DUBBI

Sicuro assente, oltre ovviamente al lungodegente De Sciglio e agli squalificati Pogba e Fagioli, dovrebbe essere anche capitan Danilo. La ferita rimediata durante la scorsa pausa Nazionali è più profonda del previsto e il brasiliano dovrebbe saltare anche la gara contro i nerazzurri, per fare ritorno poi in vista della successiva trasferta in casa del Monza. Grandi dubbi su Locatelli, che ha recentemente lasciato il ritiro dell’Italia per la frattura della costa X: il centrocampista vorrebbe stringere i denti, ma nessuno ha intenzione di correre il rischio di perderlo per più tempo del dovuto. Da valutare anche le condizioni di Huijsen, sconvocato dalle giovanili olandesi per un mal di schiena, così come quelle di Cambiaso e Kean. Per l’esterno non dovrebbe preoccupare il problema alla caviglia, mentre è da tenere d’occhio la situazione dell’attaccante, che potrebbe saltare la gara di domani con la Macedonia del Nord. Problemi anche per Miretti, che ha lasciato il ritiro dell’Italia Under 21 e andrà visitato da vicino al suo ritorno alla Continassa.

I RIENTRI

C’è ovviamente anche qualche notizia positiva che arriva dall’infermeria. Allegri potrà infatti recuperare Alex Sandro (ai box da due mesi), ma soprattutto Timothy Weah, che tornerà a rappresentare una soluzione in più in un centrocampo in cui, senza Locatelli, ad oggi gli unici interpreti sono McKennie (ormai diventato un esterno), Miretti, Rabiot (al rientro dopo il turno di squalifica scontato contro il Cagliari) e Nicolussi Caviglia. Max avrà insomma bisogno di un’invenzione delle sue per mettere in campo il miglior undici possibile per una partita così importante.

