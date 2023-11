Phillips Juve, c’è una novità sul possibile acquisto del giocatore inglese. Cambia tutto dopo quella mossa

Con l’intento di rinforzare il centrocampo, per gennaio la Juve ha messo nel mirino anche Kalvin Phillips, ormai in rottura con il Manchester City.

Il club inglese avrebbe aperto alla cessione in prestito del giocatore, con termini economici decisamente favorevoli per le squadre interessate. Un aspetto che anche a Torino, tesoretto economico o meno, di questi tempi non può essere ignorato.

