Luciano Moggi lancia una bordata in risposta a Massimo Moratti dopo le accuse su Calciopoli: le parole dell’ex dg

Luciano Moggi, intervistato da Radio Bianconera, ha lanciato una nuova bordata a Massimo Moratti dopo le sue accuse verso Juve per Calciopoli.

LE PAROLE – «Moratti? Sotto la sua giurisdizione è stato fatto un passaporto falso per Recoba, che è diventato comunitario quando era extra comunitario. Sotto la sua direzione, è stato chiesto a Bertini di far vincere l’Inter in una semifinale di Coppa Italia. Sotto la sua giurisdizione, suo figlio Gian Felice ha citato Moggi e la situazione è diventata il contrario di quello che prevedevano, perchè la Corte d’appello di Milano dice che Facchetti faceva una lobby di arbitri. Il procuratori federale, Palazzi, raccontava che l’Inter era la società aveva più problemi di tutti per il comportamento illegale del suo presidente Facchetti».

