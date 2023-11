Juve Inter, un recupero fondamentale per mister Allegri: alla ripresa sarà presente anche lui. Le ultime novità

Stando a quanto scrive Tuttosport, Alex Sandro sarà abile e arruolabile per il match tra Juve e Inter, primo in calendario alla ripresa dopo la pausa per le Nazionali.

Il brasiliano si è rivisto in gruppo parzialmente dopo due mesi ai box e potrà andare almeno in panchina, andando a prendere il ruolo di alternativa al trio difensivo titolare.

