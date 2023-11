Tramite le pagine del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha così confrontato Juve ed Inter.

IL COMMENTO – «L’Inter è molto più forte della Juve: è oggettivo. E chi non è d’accordo nega l’evidenza. Altra verità insindacabile: l’Inter gioca meglio della Juve e non solo per le idee, i princìpi, le soluzioni dei due allenatori. Mi limito a precisare per la decima volta che quando Allegri poteva disporre, in tempi diversi, di Pirlo, Marchisio, Chiellini, Bonucci, Mandzukic, Higuaìn, Ronaldo e Dybala il gioco della Juve dei cinque scudetti targati Max era tutt’altro che brutto e conservativo».

The post Zazzaroni: «Inter più forte della Juve, chi non è d’accordo nega l’evidenza» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG