Luciano Moggi risponde alle ennesime accuse di Massimo Moratti su Calciopoli: le parole dell’ex dg bianconero

Luciano Moggi, a Radio Bianconera, ha risposte alle ultime accuse di Massimo Moratti nei confronti della Juve.

LE PAROLE – «Moratti? Sotto la sua giurisdizione è stato fatto un passaporto falso per Recoba, che è diventato comunitario quando era extra comunitario. Sotto la sua direzione, è stato chiesto a Bertini di far vincere l’Inter in una semifinale di Coppa Italia. Sotto la sua giurisdizione, suo figlio Gian Felice ha citato Moggi e la situazione è diventata il contrario di quello che prevedevano, perchè la Corte d’appello di Milano dice che Facchetti faceva una lobby di arbitri. Il procuratori federale, Palazzi, raccontava che l’Inter era la società aveva più problemi di tutti per il comportamento illegale del suo presidente Facchetti. Poi, noi diciamo il contrario ed è provato il contrario con discorsi aleatori senza nessun costrutto. Io ho provato ciò che ho detto in aula con documenti. A me hanno stufato completamente e non tollero più queste accuse nei confronti della Juve. Sono solo che io difendo la Juve: non posso sentire dalla bocca di Moratti stupidaggini di questo tipo, perchè loro sono quelli che hanno avuto dei problemi di reato, andato in prescrizione».

