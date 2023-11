Massimo Oddo, ex terzino, dice la sua sulla lotta per la conquista dello Scudetto: ecco le sue parole sulla Juventus

Massimo Oddo, a TuttoCagliari.net, ha così parlato della lotta per la conquista dello Scudetto.

LE PAROLE – «Siamo comunque all’inizio del campionato e c’è sempre spazio per qualche possibile rimonta dalle retrovie. Anche perché Inter e Juventus, le due battistrada, potrebbero incappare in qualche incidente di percorso: questo vale soprattutto per i nerazzurri, che sono impegnati parallelamente sul fronte europeo».

Oddo avverte: «La Juventus può anche incappare in qualche incidente di percorso» appeared first on Juventus News 24.

