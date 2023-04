Riccardo Gambelli, scrittore e piccolo azionista bianconero, ha parlato della partita di stasera della Juventus contro l’Inter

Stasera c’è la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Cosa dovrà fare la Juve per eliminare l’Inter?

«Credo ci vorrà una Juve perfetta. Battere l’Inter è sempre difficile perché è una squadra ostica e dura e quando gioca contro la Juve dà il mille per mille. Ci sarà da lottare contro il VAR e, mi dispiace dirlo, con la terna arbitrale. Abbiamo visto quello che è successo all’andata e domenica col Napoli. Ci vorrà una Juve perfetta che dovrà lottare contro una squadra in campo, ma anche contro le logiche extra campo che poi tanto logiche non sono…».

