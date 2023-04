Antonio De Iesu, assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità presso il Comune di Napoli, ha parlato della festa scudetto

PAROLE – «Napoli-Pesaro di Basket anticipata per lo Scudetto e a poche ore dall’attuale Napoli-Salernitana E’ stata comunque una decisione di buon senso. Alle Forze dell’Ordine starà poi il compito di gestire la sicurezza pubblica in ogni scenario. La festa Scudetto saltata nel 2018? All’epoca ero Questore e la stavamo preparando dopo la vittoria di Torino, con la rete di Koulibaly. Adesso è una soddisfazione per tutti noi delle amministrazioni vedere realizzato finalmente quanto sfiorato cinque anni fa. Ribadisco poi un appello a tutti i tifosi: restiamo civili e sfatiamo i luoghi comuni, Napoli è al centro del mondo e per noi sarà un grande opportunità!».

