Maurizio Ganz ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia del match del Milan Femminile contro la Fiorentina

Le parole di Maurizio Ganz ai canali ufficiali del club alla vigilia del match del Milan Femminile contro la Fiorentina:

«Stiamo lavorando bene, non è un solo reparto se anche attacco e centrocampo lavorano bene anche la fase difensiva è agevolata. Abbiamo un gruppo di qualità e numeroso è quello che fa la differenza. Non abbiamo iniziato bene dobbiamo migliorare allenamento dopo allenamento e partita dopo partita, così faremo un grande campionato. Contro la Fiorentina è sempre stata una partita importante, sono sempre state delle battaglie, vi faremo trovare pronti. Non pensiamo a calendario e classifica e sfruttiamo le occasioni che ci capiteranno»

The post Ganz a Milan TV: «Con la Fiorentina una battaglia, pensiamo partita dopo partita» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG