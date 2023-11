Maurizio Ganz ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia del match del Milan Femminile contro il Sassuolo

Le parole di Maurizio Ganz ai canali ufficiali del club alla vigilia del match del Milan Femminile contro il Sassuolo:

«Dobbiamo essere più precisi sull’ultimo passaggio, nell’ attaccare la porta. La nostra è una squadra forte che non si sta esprimendo al massimo ma ha grande potenzialità»

PROSSIME PARTITE – «Sono tre partite difficili, che dovremmo affrontare valutandole partita dopo partita, decisive se vogliamo cambiare questo inizio difficile»

COSA SERVE – «Umiltà e attenzione e la serenità giusta, fino ad ora ce la siamo giocata con tutte le squadre per raggiungere quello che ci è mancato per esempio per raggiungere il pareggio contro Juve e Fiorentina. L’attenzione deve essere massima fino dall’ inizio e durare i 90′ più recupero»

