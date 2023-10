Ganz: «Milan pronto per la Juventus Women, servirà questo per vincere». L’intervista dell’allenatore rossonero

Ganz, allenatore del Milan femminile, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club rossonero alla vigilia della partita contro la Juventus Women.

GANZ – «Contro il Napoli è stata una partita difficilissima, si difendevano bene e ripartivano velocemente, eravamo stanche ma mi è piaciuta la voglia di vincere e non mollare, abbiamo saputo soffrire. Dobbiamo giocare come stiamo facendo, cercando di sbagliare meno passaggi senza perdere la voglia di segnare. L’anno scorso abbiamo fatto grandi partite contro di loro, abbiamo messo determinazione e voglia di vincere, servirà questo anche domani sera. La personalità contro queste squadre deve essere molto forte, dobbiamo mettere in campo le nostre capacità. E’ un big match, ci faremo trovare pronti»

