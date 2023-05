Ganz: «Stagione da otto. Ci siamo meritate questo terzo posto…». Le parole del tecnico del Milan femminile sulla stagione rossonera

Maurizio Ganz ha parlato al termine della sfida contro l’Inter della stagione del Milan Femminile. Ecco le parole del tecnico rossonero:

«10 non posso darlo perché significava qualificarsi in Champions. Un otto, perché la Juventus e la Roma hanno fatto un campionato a parte. Noi siamo state continue e pur sbagliando tanto ci siamo meritate questo terzo posto. Siamo una squadra che non molla mai».

