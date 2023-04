Gigi Garanzini, intervenuto sulle pagine de La Stampa, ha commentato la vittoria del Milan a Napoli per 4-0:

«La sfida di ieri rischia di orientare, e non soltanto di condizionare. Al di là del risultato, è il rapporto di forze alla vigilia a essere rimesso in discussione. Il Napoli, in fondo, la partenza l’aveva più o meno azzeccata: semplicemente, con il passare dei minuti, ha misurato in pieno l’assenza di Osimhen. Ma è inammissibile il modo in cui la ex miglior difesa del campionato si è lasciata affettare, senza contare le altre non poche occasioni in cui il Milan è andato vicino a segnare. La sfida di Champions, come minimo, parte alla pari»