Rudi Garcia al momento non pensa alla lotta scudetto: bluff o messaggio a Inter, Juve e Milan? Queste le dichiarazioni del tecnico del Napoli ai microfoni di Dazn al termine del match vinto contro il Lecce.

LE PAROLE – «Una partita gestita bene. Non prendere gol è una buona cosa. Non sappiamo cosa faranno gli altri e non importa neanche, l’importante era vincere. Tutti stanno tornando al loro miglior livello, da tre partite sono tornati in alto e aiuta tanto la squadra a trovare continuità. Abbiamo perso qualche punto per strada ma siamo sulla strada giusta».

L'articolo Garcia: «L'importante era vincere, non ci importa cosa faranno le altre» proviene da Inter News 24.

