Garcia torna su Napoli Milan: «Abbiamo preso due gol sulle prime due azioni. Sul modulo…». Le parole dell’allenatore

L’allenatore del Napoli Garcia ha parlato nella conferenza stampa di vigilia contro la Salernitana, analizzando il match contro il Milan.

PAROLE – «Non buttate tutto del primo tempo… Abbiamo preso due gol sulle prime due azioni offensive del Milan. Offensivamente abbiamo anche fatto delle cose, abbiamo avuto la possibilità di pareggiare. Ovviamente è migliore il secondo tempo quando una squadra passa dallo 0-2 quasi al 3-2. Sempre meglio finire con una nota positiva e faremo di tutto per cavalcare quest’onda positiva domani».

MODULO – «Abbiamo dimostrato non solo contro il Milan che questo modulo può essere utile e potrebbe esserci utile anche domani. Poi la cosa ovvia è che dobbiamo concedere meno gol, anche perché di gol ne facciamo. Dobbiamo concentrarci un po’ di più sulla fase difensiva, che può essere anche di riaggressione, difendere in avanti, ma solo difendendo in undici saremo più solidi».

