Paolo Garimberti, presidente dello Juventus Museum, parla così delle nuove mostre inaugurate nel tempio bianconero

(inviato allo Juventus Museum) – Paolo Garimberti, presidente dello Juventus Museum, ha così presentato le due nuove mostre “Trophies Temple – A new space, for future successes” e “JuventUS”, con cui rivivere la storia e i successi della Juventus.

LE PAROLE – «Abbiamo unito la vecchia sala trofei a questa sala, fondendo i due concetti: mostrare le coppe da un lato in modo più moderno e interattivo e far rivivere le emozioni al tempo stesso. E’ il concetto che abbiamo cercato di realizzare e spero vi sia piaciuto. E’ molto innovativo, è un modo diverso per il tifoso di vivere la storia della società e di rivivere tutte le coppe».

