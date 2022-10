Il giornalista Luigi Garlando parla alla Gazzetta dello Sport, ecco la sua analisi sull’Inter vista ieri contro la Fiorentina.

Sono queste le parole del giornalista Luigi Garlando parlando alla La Gazzetta dello Sport, ecco l’analisi sull’Inter vittoriosa contro la Fiorentina: “Ce l’ha messa tutta l’Inter per non vincere una partita che aveva già in tasca, ma non ce l’ha fatta. Si è imposta all’ultimo minuto di recupero grazie a un rinvio di Venuti sullo stinco di Mkhitaryan: 4-3. Un altro inno alla proverbiale follia che le scorre nelle vene. Il Toro, arrivato a 6 gol, ha raggiunto una maturità tecnica e agonistica impressionante.“

Conclude così il giornalista: “3 gol di destro, 3 di sinistro, come nessuno in Serie A. Barella ha preso parte a 50 gol in Serie A. Alla sua età non lo aveva fatto nessuno. Dall’inizio della stagione scorsa ha servito ben 17 assist, come soltanto De Bruyne e Milinkovic. Due individualità che hanno pochi riferimenti al mondo“.

