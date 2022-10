L’ex portiere nerazzurro Walter Zenga parla sul proprio canale Youtube dopo la vittoria dell’Inter contro la Fiorentina.

Ecco cosa dice l’ex portiere dei nerazzurri, Walter Zenga nel proprio canale Youtube dopo la vittoria all’ultimo secondo dell’Inter sulla Fiorentina: “L’Inter nelle ultime tre trasferte ha giocato a Reggio Emilia, Barcellona e Firenze, segnando la bellezza di dieci gol. Una squadra che segna dieci gol merita di vincere le partite, fare punti e andare avanti, anche se la Fiorentina non merita 10 punti in classifica, perché è una buona squadra. Stasera nella vittoria dell’Inter bisogna considerare anche che Terracciano ha fatto due-tre parate importanti, al contrario di Onana non me ne ricordo. Al di là di questo i nerazzurri avevano iniziato già benissimo con il pallone perso da Biraghi e l’intervento del portiere viola su Lautaro“.

Conclude così l’ex portiere: “l’Inter è tornata squadra, sa essere compatta, un gruppo che lotta e si aiuta nei momenti difficili. Contro questa Fiorentina la vittoria dell’Inter assume ancora più un carattere di merito“.

