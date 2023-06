Luigi Garlando, noto giornalista, ha analizzato la stagione vissuta da Charles De Ketelaere con la maglia del Milan: le sue parole

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando ha parlato così di Charles De Ketelaere:

«A Londra, Fe Bruyne aveva 22 anni e dava l’impressione di un nerd cicciottello incompatibile con un futuro glorioso. La stessa età e la stessa sensazione di inadeguatezza che ha suscitato quest’anno al Milan un altro belga: Charles De Ketelaere. Sboccerà anche lui come De Bruyne dopo un anno sofferto nella nuova squadra Come Casadei, come Tonali, come Leao… Non c’è algoritmo che possa prevedere se e quando un giovane calciatore uscirà dal bozzolo per diventare farfalla».

