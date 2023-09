Il giornalista Luigi Garlando ha sottolineato come i nerazzurri avrebbero potuto affrontare una squadra ben più forte del Benfica in prima fascia.

Luigi Garlando sulla Gazzetta dello Sport ha detto la sua sul girone di Champions League in cui è stata sorteggiata l’Inter. “L’Inter partiva dalla seconda fascia e avrebbe potuto pescare dalla prima urna un rivale molto più inquietante del Benfica, sconfitto nei quarti nell’edizione scorsa, con un autorevole 2-0 al Da Luz”.

Angel Di Maria

“A questo giro, il tecnico Schmidt, cultore del pressing aggressivo, ha un campione del mondo in più: Angel Di Maria. Vero, ma ce l’ha anche Inzaghi: Lautaro che segnò al Benfica nel 3-3 di San Siro. Il Salisburgo, al solito, ha venduto i suoi gioiellini (da Okafor in giù) e fatto un nuovo lancio di dadi: da prendere con le molle l’entusiasmo dei giovani, così come l’orgoglio basco della Real Sociedad. Ma l’Inter vicecampione d’Europa è favorita nel girone”.

L’articolo Garlando: “Il Benfica ha un campione del mondo in più ma l’Inter è la favorita del girone” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG