Luigi Garlando sulla Gazzetta dello Sport riporta in auge il discorso sul reale status di Rafael Leao dopo pessima prestazione contro la Roma in Europa League. “Dopo il famoso e sciagurato colpo di tacco ciccato contro il Newcastle, che ha pesato sull’eliminazione del Milan dalla Champions, segnalammo Rafa Leao al bivio: maturare, crescere in continuità ed efficacia per incamminarsi sulla strada di Mbappé e di chi sgomita per il Pallone d’oro, oppure restare in mezzo al guado delle potenzialità e rischiare di sperperare il proprio talento, come Balotelli. Era una prospettiva oggettiva, non un paragone di valori, ma nella chiesa del Diavolo suonò come una bestemmia. Apriti cielo… Giovedì scorso, 205 giorni dopo, Leao è stato sostituito al 33’ del secondo tempo, con il Milan in svantaggio, in coda alla peggior prestazione stagionale. Esaurita la pazienza in chiesa“.

Il dubbio

“Non è che stiamo pretendendo troppo da Rafa È mancata la continuità, spesso anche all’interno della stessa partita: il suo tallone d’Achille“.

Il paragone

“A 24 anni Mario aveva vinto molto di più: tre scudetti all’Inter, uno al City, una Champions, 4 coppe nazionali e aveva trascinato l’Italia alla finale di Euro ‘12. Rafa ha vinto uno scudetto al Milan, una coppa di Lega con lo Sporting Lisbona ed è stato titolare in nazionale solo nelle ultime partite. Ma la carriera di Balotelli, di fatto, si è fermata lì, nel 2014, a 24 anni, mentre quella di Leao, oggi, a 24 anni, è spalancata sul futuro. Il milanista fa ancora in tempo a prendere l’ascensore che lo porta a un piano superiore. Leao ha bisogno di sentire attorno affetto e fiducia. Può ribaltare la Roma da solo, come fece col Napoli al Maradona. Ma la cosa migliore da augurare al ragazzo oggi è la serenità“.

