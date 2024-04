Il giornalista Carlo Pellegatti esprime il suo parere sul momento attuale dei rossoneri: la sconfitta di giovedì ha lasciato scorie.

Carlo Pellegatti a Radio Rossonera ha sottolineato la buona prestazione di Samuel Chukwueze contro la Roma e ha parlato anche del futuro della panchina del Milan. “Indubbiamente, oggi il giocatore che sta meglio e gioca con fiducia è Chukwueze, di solito Pioli quando effettua i cambi li fa sempre intorno al 60′. La Roma gli ultimi 15′ con Chukwueze è rimasta molto indietro, magari sarebbe rimasta indietro dal minuto 65 e stando indietro avevi qualche occasione in più”.

Turnover

“Con il Sassuolo farei un misto, non sto a dire giochino loro così devono riscattarsi. Bisogna essere freddi. Metti Chukwueze, puoi mettere Okafor, puoi partire, fare il tridente di Monza anche se abbiamo perso. Chukwueze sta bene, Okafor sta bene, Jovic lo metti in mezzo, metti Adli, metti Musah, Loftus-Cheek, perché aveva già riposato, Gabbia con Kjaer o Thiaw, Florenzi al posto di Calabria e Theo”.

La valutazione sull’operato di Pioli ed il suo eventuale sostituto

“Il discorso è questo, come viene considerato il cammino in Campionato? Viene considerato negativo perché l’Inter è avanti 14 punti o viene considerato positivo perché hai dietro le altre a oltre 10 punti e a 6 la Juventus? Questa è la domanda. Signori, parliamoci chiaro Pioli la gente lo vuole mandare via. Si sono stancati. Pioli la gente non lo vuole più vedere”. Pellegatti ha svelato anche l’unico candidato in corsa con cui ci sono stati sondaggi, in caso di separazione anticipata di un anno rispetto alla scadenza del contratto di Pioli: “In questo momento, secondo me, se decidessero di mandare via Pioli, il candidato, piaccia o no, è Lopetegui. L’alternativa a Pioli in pole position è Lopetegui”.

