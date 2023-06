Garlando sull’addio di Tonali: «Aveva un popolo che lo amava…». I commento sul centrocampista, che volerà in direzione Inghilterra

Intervenuto su La Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando ha commentato l’addio dal Milan di Sandro Tonali.

Ecco le sue parole: «Ha sbagliato il Milan a venderlo? Ha sbagliato Tonali a farsi vendere? Ognuno dia la sua risposta. Di sicuro, al ragazzo hanno negato (si è negato) il piacere dell’attesa e dei tempi lunghi. Sandro è arrivato al Milan, ha steccato, si è affermato, ha vinto, ha detto: “Il mio sogno è diventare la bandiera del Milan”. E’ ripartito. Tutto in un lampo, alla velocità frenetica delle vecchie comiche in bianco e nero. E invece avrebbe potuto godersi i tempi lunghi dell’amore. La sua maglietta è stata la più acquistata dai tifosi, più di Ibra, più di Leao. Aveva un popolo che lo amava, di cui sarebbe stato capitano per anni. Magari non per sempre»

