Gasperini analizza: «Il Milan è una squadra forte. Su CDK vi dico…». Le parole dell’allenatore dell’Atalanta

L’allenatore dell’Atalanta Gasperini ha analizzato il Milan e il giocatore di proprietà rossonera De Ketelaere.

PAROLE – «Per me il Milan rimane una squadra forte con tante soluzione con un allenatore che crea imprevedibilità e duttilità. Ha bisogno di recuperare i giocatori che gli mancano in questo momento. Non è facile giocare così tante partite nelle coppe e poi giocare un campionato molto equilibrato».

«CDK è un ragazzo molto giovane. Hanno dei fisici particolari, con una maturità fisica e muscolare che può raggiungere un po’ dopo. È un ragazzo molto positivo e mi sta dando risposte importanti. Forse la sua crescita non sarà così immediata ma è sicuramente un ragazzo di valore».

