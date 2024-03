Gasperini: «Atalanta straordinaria, era la sesta partita in 18 giorni. La Juve è una top e il pareggio…». Le dichiarazioni

Gasperini dopo la vittoria dell’Atalanta in Europa League con lo Sporting Lisbona è tornato anche sul pareggio con la Juve. Queste le sue dichiarazioni a Sky Sport.

GASPERINI – «Abbiamo fatto un ottimo secondo tempo, nel finale c’era un po’ di stanchezza e fatica, ci servirà per il futuro, non dovevamo concedere spazi alle spalle perché non avevamo più la freschezza della prima ora. E’ una cosa che potremo rimediare. I giocatori sono stati straordinari, per noi era la sesta partita in 18 giorni, abbiamo fatto 4 trasferte tra Inter, Milan Juve, Sporting Lisbona. Abbiamo incontrato il Bologna dopo il Milan e l’Inter nella stessa settimana e oggi questi, tutte squadre di valore. Il merito della squadra da parte mia è ancora più amplificato. Abbiamo incontrato tutte top con quattro trasferte, abbiamo fatto anche risultato con tante squadre perché abbiamo pareggiato con Milan, Juve e Sporting Lisbona. Non è facile giocare tutte le partite, in questa era possibile andare ai supplementari e rigori».

