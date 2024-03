Kean scatenato in allenamento: gol e giocate per riconquistare la Juve. L’attaccante è stato protagonista – VIDEO

Il protagonista dell’allenamento svolto oggi dalla Juve alla Continassa in preparazione alla partita con il Genoa è stato Kean. In base al video pubblicato su You Tube dal club, infatti, l’attaccante è stato molto coinvolto in tutti gli esercizi.

Il classe 2000 deve recuperare la migliore condizione dopo essere rientrato in campo con l’Atalanta per qualche minuto e oggi, in allenamento, ha segnato gol a raffica regalando anche belle giocate. La speranza è che tutto questo possa vedersi anche in partita e che Kean possa riconquistare la Juve.

