Tudor nuovo allenatore della Lazio: manca solo l’ufficialità. L’ex Juve è pronto a prendere il posto di Sarri

Sarà Tudor a prendere il posto di Sarri sulla panchina della Lazio. La notizia è arrivata via Twitter da Gianluca Di Marzio.

Per l’ex difensore e vice allenatore della Juve è pronto un contratto da un anno e mezzo più opzione per un altro anno. L’accordo tra le parti è stato raggiunto e sarà formalizzato dopo la partita col Frosinone. La nuova avventura di Tudor in Serie A sta per iniziare.

