In casa Atalanta sta tenendo banco il futuro di Hojlund, accostato sul mercato anche al Milan e serio obiettivo del Manchester United per l’attacco. Gasperini ha detto la sua in merito ai microfoni di Dazn:

«Credo di sì, poi dopo anche qui è difficile… Ha delle grandi doti indubbiamente, ma anche grandi margini di miglioramento. Sono cose visibili in tutti e due i sensi, deve lavorare per migliorarsi perché ha le caratteristiche per diventare uno degli attaccanti più forti del mondo»

