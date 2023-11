L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini commenta così la sconfitta subita per mano della formazione di Inzaghi.

Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa del 2-1 con cui l’Inter ha battuto l’Atalanta: “Abbiamo fatto la nostra partita contro un avversario di valore. È chiaro che il risultato ci fa male, però va bene così: hanno fatto un gran gol con Lautaro, il 2-1 ci ha rimesso in partita, da queste partite dobbiamo uscire si dispiaciuti dal risultato, ma con la carica giusta. Abbiamo messo in campo alternative che possono esserci utili”.

Fattore decisivo

“In questo tipo di partite è la precisione con cui calci a fare la differenza. Sul gol di Lautaro possiamo dire poco, ad esempio. Possiamo rammaricarci sul rigore, perché fino a quel momento avevamo costruito di più. Quando incontri queste squadre sai che se sbagli paghi. Queste possibilità che abbiamo in avanti devono darci forza per il prosieguo del campionato”.

Gewiss Stadium

L’Atalanta contro le big

“Stasera un po’ diversa rispetto alle altre. Contro la Juventus è stata una partita simile, mentre contro Lazio e Fiorentina abbiamo fatto alti e bassi. Da quel momento però la squadra è cresciuta. Dobbiamo raggiungere livelli più alti contro queste squadre, sperando che loro non facciano benissimo, ma ci siamo andati vicini stasera”.

Il fallo da rigore di Musso

“Poteva fermarsi, a quel punto era una roba abbastanza morta. Non possiamo però su ogni errore cambiare idea. Le mie valutazioni sono queste dall’inizio è inutile parlarne adesso, la società lo sa benissimo. Gestiamo lui e Carnesecchi come fatto fino ad ora”.

L’uscita di Lookman

“Stava molto bene Lookman, non vi è piaciuto Muriel? Non potete chiedermi il motivo di ogni sostituzione. Che discorsi fate? Perché al posto di Lautaro è entrato Sanchez? In tutte le squadre si cerca di mettere gente fresca, le vostre deduzioni sono sbagliate”.

