Il Real Madrid ha voluto smentire le voci sulla trattativa per il trasferimento di Kylian Mbappé con un comunicato ufficiale

Il Real Madrid, a seguito dei rumors dei giorni precedenti che lo volevano in trattative avanzate con Kylian Mbappé per un suo trasferimento in blanco, ha voluto fare chiarezza. Di seguito il comunicato del club.

«Alla luce delle informazioni recentemente diffuse e pubblicate da diversi organi di stampa, nelle quali si ipotizzano presunte trattative tra il giocatore Kylian Mbappé e il nostro club, il Real Madrid tiene a precisare che tali informazioni sono assolutamente false e che tali trattative non hanno avuto luogo. con un giocatore che appartiene al PSG».

