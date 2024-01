Gasperini: «Dopo due finali vogliamo vincere la Coppa Italia. Nell’albo d’oro sempre gli stessi nomi…». Il messaggio alla Juve e non solo

Gasperini a Sportmediaset ha candidato la sua Atalanta alla vittoria della Coppa Italia. Questo il messaggio alla Juve e alle altre squadre in competizione.

GASPERINI – «Siamo andati in finale due volte e vogliamo provare a vincerla. Contro il Sassuolo sarà una partita complicata. Per l’Atalanta è difficile pensare allo scudetto o alla Champions League. La Coppa Italia è quella più arrivabile. Quando però si arriva alle ultime giornate diventa importante per tutti. Nell’albo d’oro trovi gli stessi nomi, vincono sempre le stesse. Proveremo a scrivere il nostro nome. Le partite a eliminazione diretta sono molto diverse da quelle di campionato».

