Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Monza:

«Abbiamo rischiato nei primi minuti, poi siamo venuti fuori. Non è mai successo nella storia dell’Atalanta di essere prima da sola in classifica, è un merito per questi ragazzi ed è una cosa molto bella per noi e per la gente. Vediamo se farla durare più a lungo possibile»

