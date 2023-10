L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini si proietta al match di sabato contro i nerazzurri.

Gian Piero Gasperini commenta a DAZN cosa vuol dire giocare tante gare ravvicinate dopo aver vinto 3-0 sul campo dell’Empoli. “Giocare tante partite con avversari e ritmi diversi ti arricchisce perché migliora il tuo curriculum. Ci può essere un po’ di fatica in certi momenti, quando fai la terza partita la domenica come ci è capitato, ma sono più i vantaggi“.

Giorgio Scalvini

Su Scamacca e Scalvini

Scamacca d’estate è stato vicino all’Inter ma alla fine ha scelto Bergamo, il tecnico ora se lo gode: “Ha avuto qualche acciacco ma sta recuperando, se ha continuità in partita e allenamento la condizione migliora. Oggi ha fatto due gol, ha preso due pali, fatto un assist ha mostrato quello che è il suo potenziale, soprattutto nelle conclusioni. Come me lo immagino? Ha potenzialità, e può diventare un punto di riferimento per noi e speriamo anche per la Nazionale, ha le caratteristiche, stiamo lavorando tutti e lui sta cercando di migliorare il suo livello. Scalvini? Ha una lombalgia abbastanza forte, era migliorata, ma dopo oggi è venuta di nuovo fuori, era abbastanza rigido, ci auguriamo di poterlo migliorare”.

La gara contro l’Inter

Sabato alle 18 a Bergamo arriverà l’Inter capolista: “Cosa può dire la partita contro la formazione di Inzaghi? Incontriamo i più forti del campionato, anche per come hanno vinto sia in Champions League che in Serie A, contro Milan o Roma, partita straordinaria anche se vinta uno a zero. Quando incontri i più forti è una bella prova. E queste partite possono dire dove siamo arrivati, a che punto siamo Avremo una bella prova e dobbiamo misurarci con queste squadre per valutare a che punto siamo“.

L’articolo Gasperini: “La gara contro l’Inter servirà a capire a che livello siamo, sono i più forti del campionato, Scalvini ha la lombalgia” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG