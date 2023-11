Gasperini: «La Juve è incredibile, può crescere e arrivare in fondo. E l’Inter…». Le parole dell’allenatore dell’Atalanta

Gasperini, attuale allenatore dell’Atalanta con un passato sia alla Juve che all’Inter, in conferenza stampa ha parlato così del derby d’Italia.

GASPERINI – «L’Inter in questo momento è la squadra più accreditata per la vittoria finale. Ma la Juventus è incredibile, è sempre lì. Il campionato è durissimo e sono loro le squadre pretendenti per arrivare in fondo, l’Inter sembra la più favorita ma sono passate solo dodici giornate. La Juventus però ha possibilità di crescita importanti».

