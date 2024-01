Le parole in conferenza stampa dell’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini dopo la vittoria contro l’Udinese

Ecco le dichiarazioni in conferenza stampa dell’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini dopo la vittoria conquistata contro l’Udinese.

SULLA PARTITA – «Primo tempo abbiamo fatto una bella dimostrazione di squadra. Stiamo abbastanza bene, con singoli che sono cresciuti tanto nel rendimento. Abbiamo tutta l’intenzione di fare un bel girone di ritorno. Con questo spirito possiamo toglierci grandi soddisfazioni, considerando che possiamo crescere tra campionato e coppa (battuto il Milan ai quarti di Coppa Italia ndr).»

ATTACCO DI SQUADRA – «Noi sappiamo che quando giochiamo con squadre chiuse dobbiamo portare la palla in più zone. Qualche volta abbiamo picchiato più volte in centro subendo contropiedi, ma oggi abbiamo fatto bene. Quando devi attaccare lo devi fare con il gruppo.»

SCAMACCA – «Scamacca Ha fatto un bel goal, era ancora arrabbiato per il goal sfumato in precedenza, ha avuto la possibilità di tirare dove stiamo lavorando. Oggi ha fatto una buona partita creando delle situazioni interessanti: a me è piaciuto. Deve lavorare e sono sicuro che diventerà più forte».

DE KETELAERE – «De Ketelaere ha fatto la migliore partita per continuità. Ha la fiducia dei compagni quando gli danno la palla. Ne perde molto meno e spesso è un riferimento. Se cresce in questo modo l’attacco ne trova vantaggio».

CARNESECCHI – «Carnesecchi può migliorare nel gioco dei piedi come nelle uscite. C’è sempre qualcosa da migliorare, poi è chiaro che la continuità può fare la differenza».

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG