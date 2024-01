L’ex centrocampista Stefano Impallomeni ritiene che questo turno di Serie A possa essere molto importante in ottica lotta Scudetto.

Stefano Impallomeni a TMW Radio ha detto la sua sul duello a distanza tra Inter e Juventus; ecco le sue impressioni. “La questione si fa seriamente pericolosa per Inzaghi. Per me la Juve deve vincere, poi ci sarà lo scontro diretto a San Siro. L’Inter credo sia fondamentale vincere a Firenze per preparare lo scontro diretto. Se l’Inter vince senza Barella e Calhanoglu, si capovolge l’aspetto psicologico con la Juventus”.

Hakan Calhanoglu-Nicola’ Barella

L’importanza della partita

“Il calcio è interessante, ci sono dei momenti importanti e a Firenze per l’Inter sarà uno di questi. Hai una Juve che ti sta sopra per la prima volta e sei senza Barella e Calhanoglu. L’Inter psicologicamente subirà la pressione, è un test per capire chi è. La Fiorentina gioca e potrebbe uscirne una partita matta. L’Inter però ha numeri importanti, soprattutto in trasferta. Bisogna capire come la Fiorentina sfrutterà la situazione. Allegri conferma che stanno bene fisicamente e mentalmente. Non è questione di essere più bravi ma riconoscere i propri limiti e lavorare su questi. C’è consapevolezza ora e sarà un bel duello”.

Sfida a distanza

La Juventus è in testa alla classifica con 1 gara ed 1 punto in più dei nerazzurri: i bianconeri stanno giocando in questo momento in casa contro l’Empoli mentre gli uomini di Inzaghi domani andranno a Firenze. La settimana prossima ci sarà lo scontro diretto a San Siro.

