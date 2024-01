Il centrocampista dell’Inter Davide Frattesi sorprende tutto, ecco il motivo dietro la sua vera forza notato in allenamento

Ormai non ci sono dubbi. Davide Frattesi è (fino a questo momento) stato uno dei migliori giocatori della stagione dell’Inter. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, le qualità e la forza del centrocampista risiedono in alcune sue peculiari (e rare) caratteristiche.

Il centrocampista si allenerebbe infatti sempre bene e al massimo in ogni seduta con i compagni. E, inoltre, godrebbe di una capacità unica nella lettura delle partite in corso. Questo gli permette quindi di dare sempre il massimo quando entra dalla panchina, garantendo il giusto equilibrio alla squadra e pericolosità con gli inserimenti.

