Il futuro dell’esterno olandese è un rebus: addirittura sembra più probabile una sua cessione rispetto ad una sua permanenza in vista della prossima stagione.

L’Inter molto probabilmente non farà nessun altro colpo in entrata nel mercato di gennaio: la rosa sta rispettando le attese, la squadra sta lottando per grandi obiettivi e non ci sono urgenze legate ad infortuni.

Mistero olandese

Dumfries sta giocando poco solo per ragioni fisiche: il mercato ed il mancato accordo per il rinnovo ora come ora non c’entrano. L’olandese si infortunò verso la fine del 2023 e ha saltato un richiamo di preparazione studiato dallo staff di Inzaghi per inizio gennaio; così si spiega la sua condizione precaria, i problemi fisici comunque sono alle spalle da settimane.

Rinnovo, cessione o scambio

Secondo Calciomercato.com la trattativa per il rinnovo si sarebbe proprio interrotta: l’Inter era disposta ad aumentargli l’ingaggio ma la richiesta dell’entourage del giocatore è troppo più alta rispetto a quanto offerto dai dirigenti. Il contratto attuale scade a giugno 2025 e prevede uno stipendio annuo di 2,5 milioni a stagione, lui ne chiede il doppio e senza un accordo entro giugno occorrerà cederlo per non perderlo gratis come avvenuto con Skriniar. Si dice che il Manchester United abbia offerto uno scambio con Wan-Bissaka che però è stato rifiutato da Marotta e Ausilio; in estate le cose potrebbero cambiare al di là del terzino dei Red Devils. Dumfries potrebbe essere ceduto o utilizzato in qualche scambio.

