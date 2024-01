Atalanta Udinese 2-0, successo di spessore della Dea che sale al quarto posto: ecco com’è andata la partita della 22^ di Serie A

Atalanta ed Udinese sono scese in campo alle 15:00 al Gewiss Stadium di Bergamo per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A. Vittoria importante ottenuta dalla Dea che si impone per 2 a 0 con una prestazione di spessore e maturità.

In gol Miranchuk e Scamacca, entrambi su assist di De Ketelaere. Gasperini vola così al quarto posto in attesa del match di domani della Fiorentina contro l’Inter.

L’articolo Atalanta Udinese 2-0, successo di spessore della Dea che sale al quarto posto: ecco com’è andata proviene da Inter News 24.

