La conferenza stampa di Gian Piero Gasperini dopo la sconfitta dell’Atalanta contro l’Inter a Bergamo per 2-1. Le parole

Ecco la conferenza stampa integrale di Gian Piero Gasperini dopo la partita tra l’Atalanta e l’Inter.

PARTITA – «Noi da questa partita dobbiamo uscire a testa alta giocando contro una squadra forte dove abbiamo concesso per alcuni tratti della gara, ma abbiamo anche creato. La sconfitta ci fa male, però va bene così. Il 2-1 ci ha rimesso in partita e anche nel secondo tempo abbiamo dato tutto. La precisione con cui calci fa nettamente la differenza: chiaro che quando incontri queste squadre sai che se sbagli paghi però noi abbiamo fatto la nostra partita. Davanti le forze fresche ci aiuteranno. Spero che i giocatori abbiano le stesse sensazioni di esserci perché queste partite ti danno la forza per giocare al meglio.»

RITMO ALTALENANTE – «Le sconfitte contro Frosinone e Fiorentina sono state condizionate anche da un ritmo diverso rispetto ad ora. Poi è chiaro che bisogna alzare il livello facendo sempre il massimo. Stasera ci siamo stati vicini.»

ERRORE MUSSO – «Era una palla abbastanza morta quella di Musso: fa un errore Musso e fai giocare Carnesecchi e viceversa. La società sa benissimo che non si è potuto fare ciò che è stato richiesto, cercando di gestire i due portieri, al di là di pseudo errori.»

COSA IMPARA L’ATALANTA – «Abbiamo giocato contro una squadra forte con dei numeri importanti. Nel calcio poi può succedere di tutto, ma va bene così.»

