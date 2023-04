Le dichiarazioni post partita di Gian Piero Gasperini dopo il match di Serie A tra Atalanta e Roma di Serie A

Al termine della partita di Serie A tra Atalanta e Roma, l’allenatore nerazzurro Gian Piero Gasperini ha rilasciato qualche dichiarazioni in conferenza stampa.

SULLA PARTITA – «Partita molto positiva da parte nostra visto che abbiamo affrontato una squadra forte anche dal punto di vista fisico. Giocato con grande applicazione e organizzazione. Primo tempo poco giocato anche per via delle tante interruzioni. Abbiamo preso una bella piega».

CAMBI – «Non ci può essere un vero e proprio assetto definitivo tra squalifiche, infortuni e ragionare partita per partita, oltre ovviamente i 5 cambi che rende la squadra molto più dinamica. La Roma era una squadra molto solida, però abbiamo fatto bene: bravi Koop e Ederson a centrocampo. Poi Zapata nonostante non abbia fatto goal ha comunque fatto la differenza».

INFORTUNI DJIMSITI – «Ha preso un pestone, ma dobbiamo verificare l’entità del danno»

PARTITA DECISA DAGLI EPISODI – «Non avevo la sensazione che dominassero, al di là nel finale con il goal della Roma. Anzi, Hojlund poteva addirittura portarla sul 4-1. Abbiamo abbassato anche il baricentro aiutando anche in fase offensiva».

CONFRONTO CON GLI ALTRI ANNI – «Rispetto agli altri anni siamo diversi. In attacco facciamo fatica a gestire la palla dove ne perdiamo tanti, poi è chiaro che abbiamo altre caratteristiche. Oggi era necessario essere compatti: giocatori in grado di fare le due fasi. Abbiamo sempre trovato compattezza nonostante i loro contropiedi».

BILANCIO STAGIONALE – «E’ da 31 giornate che siamo in zona Europa. Nella prossima settimana ci sono tre partite. Dobbiamo cercare di sfruttare a pieno il fattore campo. Questo distacco ci permette anche di guardare più in alto. Settimana prossima decisiva per capire dove possiamo collocarci»

JURIC – «Sta facendo grandi cose a Torino. Sarà una grande battaglia sabato prossimo. Noi se dovessimo vincere a Torino le chance potrebbero aumentare».

