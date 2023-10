Gatti, difensore della Juve, ha concesso un’intervista a Sky Sport dopo il pareggio con l‘Atalanta.

COSA SI PORTA LA JUVE A CASA – «Tanta consapevolezza. Portare a casa un punto senza aver subito gol è importantissimo, ci dà continuità e consapevolezza per lavorare in settimana per una partita sentitissima dove dovremo dare il massimo per portarla a casa».

I GIORNI DOPO L’ERRORE COL SASSUOLO – «Su quello sto crescendo tanto a livello mentale, non mi scalfiscono queste cose. E’ un errore, ci sta. Ho cercato di capire cosa ho sbagliato a livello mentale. Uno non deve passare per fenomeno se fa una grande partita e poi diventa scarso se ne sbaglia uno. Anzi, ci abbiamo quasi scherzato sopra per crescere».

CHI GLI E’ STATO VICINO DOPO L’AUTOGOL – «Tutto il gruppo, il mister, lo staff. Io il giorno dopo sono andato col mister a rivedere tutta la partita come faccio sempre cercando di capire dove ho sbagliato».

A CHE PUNTO E’ LA JUVE – «Siamo molto uniti. Oggi era una partita che non riesci a vincere e non devi perdere. Non prendere gol dà tanta consapevolezza. E’ un po’ quello che ci è mancato col Sassuolo, quando gli ultimi 10-15 minuti eravamo stanchi e non siamo stati lì 5-6 minuti a soffrire dietro. E poi in ripartenza con gli attaccanti che abbiamo la possiamo sempre vincere. Oggi è andata così e non aver perso è importante».

