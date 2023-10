A DAZN dopo Atalanta Juve, Massimiliano Allegri ha parlato anche di Samuel Iling-Junior.

PERCHE’ NON E’ ENTRATO ILING – «Chiesa veniva da tante partite e ogni ha pagato in lucidità. Le palle che ha avuto settimana fa sarebbe stato più pericoloso. Poi Bremer ha chiesto il cambio, potevo mettere Iling e potevo giocare senza centravanti mettendo un centrocampista in più».

L’INTERVISTA DI ALLEGRI A DAZN DOPO ATALANTA JUVE

