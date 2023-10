1332 sono gli ingressi allo Stadio Pozzo di Biella per la prima della Juventus Women nella sua nuova casa.

Sold out, dunque, per quella che è l’attuale disponibilità dell’impianto che in questa stagione ospiterà le partite casalinghe della squadra femmniile bianconera.

The post Juventus Women-Sampdoria sold out a Biella: il dato sugli ingressi appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG